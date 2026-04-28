Kolea ja tuulinen sää jatkuu, mutta vapuksi on luvassa jopa kesäisiä lukemia.
Vappuviikko on alkanut koleana ja tuulisena, mutta meteorologi Liisa Rintaniemellä on iloista kerrottavaa vapun viettäjille.
– Vapuksi meille ulottuu lännestä lämpimän ilman kieleke, ja vappupäivänä on tiedossa jopa 20 asteen lukemat ensimmäistä kertaa tänä vuonna, Rintaniemi kertoo.
Tiistaina sää jatkuu kuitenkin vielä koleana ja tuulisena. Puuskissa tuuli on paikoin navakkaa ja merialueilla jopa kovaa.
– Suomi kuuluu laajaan kylmän ilmamassan alueeseen vielä tämän päivän, ja päivä on viikon viileimpiä.
Keskiviikkona tuuli hellittää ja tuo meille vähitellen leudompaa ilmaa. Vappuaattona Suomeen alkaa virrata lämpimämpää ilmaa.
– Tuossa kyllä tulee ensin, vappuaattoa edeltävänä yönä, jopa lumi- ja räntäsateita etelässä, mutta päivän aikana lännestä alkaa puhaltaa lämmintä ilmaa.
Vappuaattoilta on lämpimin maan länsiosassa, missä aurinkoisilla alueilla lämpötila kohoaa yli 15 asteeseen.
Itäosissa maata ei näihin lämpöasteisiin ylletä, mutta vappupäivä näyttäisi tuovan tullessaan lämmön koko maahan.
– Aika mukava kesäinen tuulahdus on tulossa.