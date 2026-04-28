Snookertähti Ronnie O'Sullivan kertoo olleensa niin varma tappiostaan John Higginsille, että hän varasi jo etukäteen lennon MM-neljännesvälierän päätöspäivälle.

Seitsenkertainen maailmanmestari O'Sullivan taipui neljä MM-titteliä urallaan voittaneelle ikätoverilleen Higginsille erin 12–13. Puolivälieräpaikka oli tyrkyllä O'Sullivanille, sillä hän johti matsia jo erin 9–4.

Ottelun jälkeen O'Sullivan väitti hieman sensaationhakuisesti, että hän oli varannut lennon Irlannin-kotiinsa jo maanantaiaamuksi, vaikka Higgins-ottelun kolmas ja ratkaiseva sessio oli ohjelmassa vasta maanantai-iltapäivänä. Hän siis uskoi, että Higgins tyrmää hänet kahdessa pelijaksossa, mikä tarkoittaa vähintään 13–3-lukemia.

– Minun on oltava rehellinen: olin varannut lennot tälle aamulle, englantilainen O'Sullivan kommentoi The Sunin mukaan.

– Olin realistinen mahdollisuuksieni suhteen. John on vahva, pelannut hyvin ja voittanut turnauksia viime vuosina. Itse en ole ollut isoissa otteluissa oikeastaan pariin viime vuoteen. Nämä ottelut ovat aivan eri tasolla.

– Tiesin, että pelaaminen kovassa paineessa paljastaa todellisen tasoni.