Tiedossa ei ole, aiheuttiko koira naisen kuoleman.
Keski-ikäinen nainen on löytynyt kuolleena yksityisasunnosta Siuntiossa.
Naisen ruumiissa löytyi vakavia jälkiä vammoista. Poliisi epäilee, että vammat ovat asunnossa olleen koiran aiheuttamia.
Tiedossa ei ole, onko koira purrut naista tämän ollessa elossa vai vasta tämän menehtymisen jälkeen.
Puremajälkiä oli ruumiissa ympäri kehoa. Puremisjälkiin yhdistetty koira on lopetettu.
Toisaalla asunnossa oli myös muita koiria.
Poliisi ei epäile näiden koirien satuttaneen menehtynyttä naista, sillä niiden liikkumista asunnossa oli rajoitettu.
Poliisi sai tiedon naisen kuolemasta sunnuntaina 26. huhtikuuta.
Poliisi ei epäile tapauksessa rikosta. Tutkinta jatkuu kuolemansyyn tutkintana.
Lopullinen kuolinsyy selviää vasta myöhemmin, ja se on selvitessään salassa pidettävää tietoa, poliisi kertoo.