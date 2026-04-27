Yleisö voi seurata Viron presidenttiparin vierailua tiistaiaamupäivällä Kauppatorilta.

Viron tasavallan presidentti Alar Karis ja hänen puolisonsa Sirje Karis saapuvat kaksipäiväiselle valtiovierailulle tiistaina 28.4. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb yhdessä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa.

Helsingin poliisi kertoo tiedotteessa poliisin katkaisevan liikenteen Presidentinlinnan edustalta vastaanottoseremonian ajaksi 28.4. Katko kestää noin tunnin, alkaen noin kello 9.30.

Presidentti ja hänen puolisonsa vastaanottavat Viron presidenttiparin Presidentinlinnan edustalla. Yleisö voi seurata vastaanottoseremoniaa Kauppatorilta noin kello 10 alkaen.

Tapahtumat ja vieraiden siirtymät voivat aiheuttaa myös poikkeusjärjestelyitä ja hetkellisiä katkoksia liikenteessä pääasiassa Helsingin keskustan alueella. Poliisi ohjaa tarvittaessa liikennettä.