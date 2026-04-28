Mitä ihmettä? NFL-joukkue varasi pelaajan, joka ei ole koskaan pelannut
Uar Bernard kuuli nimensä NFL-draftissa.
Julkaistu 41 minuuttia sitten
JAAKKO SERVO
AmerikkalaisenjalkapallosarjaNFL:nvaraustilaisuudessatodistettiinviikonloppunaerikoistahetkeä. Vuoden 2025 Super Bowl –mestari Philadelphia Eagles varasipelaajan, jokaei ole koskaanpelannutainuttakaanottelua.
NigerialainenUar Bernard, 21, saikuullanimensälausuttavanseitsemännelläkierroksella ja 251. varauksena.
– En ole aiemminpelannutamerikkalaistajalkapalloa, muttaolentehnytharjoituksia, jotkaovatsaaneetminutuskomaan, ettätulenparanemaanjokapäivä. Kiitos Jumalalleelämästä, kiitosJumalallemahdollisuudesta, jonkahän on antanutminulle, jottatulinvaratuksiEaglesiin, hänsanoiNBC:n mukaan.
Jättiläismäinen Bernard liikkuuraporttienmukaanhyvinketterästi. Hän saihuippuarvosanatNFL:ntestiohjelmannopeus-, liikkuvuus-, ja räjähtävyystesteissä.
– Hänellä on kehossaanpaljonhyviätyökaluja. Ymmärrämme, että (pelinymmärtäminen) vie aikaa. Kun puhummetästäkaverista, hän on todellaepätavallinen, Eaglesintoimitusjohtaja Roseman on innoissaan Bernardin kehityspotentiaalista.
Atleettisuutensa puolesta nigerialaista on verrattu ranskalaiskoripalloilija Victor Wembanyamaan, joka edustaa NBA-joukkue San Antonio Spursia.
Kahdeksanviimekaudenaikana NFL-joukkueisiin on nostettuyhteensä 70 pelaajaaohjelmankautta, joista 22 on tällähetkelläaktiivisia NFL-joukkueidenkokoonpanonpelaajia.
Philadelphia EaglesinvasenlaitahyökkääjäJordan Mailata on ohjelmanmenestyneinkasvatti. Eagles varasiaustralialaisen rugby-pelaajanseitsemännelläkierroksellavuonna 2018. Kaksi vuottamyöhemminhänestätulijoukkueenaloituspelaaja. Mailataolivoittamassa Super BowliaEaglesinkanssavuonna 2025.