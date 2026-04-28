Mitä ihmettä? NFL-joukkue varasi pelaajan, joka ei ole koskaan pelannut

Nigerialainen Uar Bernard , 21, sai kuulla nimensä lausuttavan seitsemännellä kierroksella ja 251. varauksena.

Amerikkalaisen jalkapallosarja NFL:n varaustilaisuudessa todistettiin viikonloppuna erikoista hetkeä. Vuoden 2025 Super Bowl –mestari Philadelphia Eagles varasi pelaajan, joka ei ole koskaan pelannut ainuttakaan ottelua.

täyttymys

.

Mitä ihmettä? NFL-joukkue varasi pelaajan, joka ei ole koskaan pelannut

– En ole aiemmin pelannut amerikkalaista jalkapalloa, mutta olen tehnyt harjoituksia, jotka ovat saaneet minut uskomaan, että tulen paranemaan joka päivä. Kiitos Jumalalle elämästä, kiitos Jumalalle mahdollisuudesta, jonka hän on antanut minulle, jotta tulin varatuksi Eaglesiin, hän sanoi NBC :n mukaan.

– Halusimme ottaa riskin nuoren pelaajan kanssa, Eaglesin toimitusjohtaja Howie Roseman kertoi.

Miksi Bernard varattiin ?

Bernard tuli varatuksi atleettisuutensa ja nopean kehityksensä vuoksi.

Nigerialainen aloitti NFL:n kansainvälisessä valmennusohjelmassa viime tammikuussa. Hän painoi sen alkaessa 134 kiloa, kehon rasvaprosentin ollessa 11.

Jättiläismäinen Bernard liikkuu raporttien mukaan hyvin ketterästi. Hän sai huippuarvosanat NFL:n testiohjelman nopeus-, liikkuvuus-, ja räjähtävyystesteissä.