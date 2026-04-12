Kolmikko sai tuomion yritettyään viedä kaverinsa huumeet poliisin nenän edestä.

Tapahtumien keskiössä oli Joensuussa sijannut halli, jonka miesjoukkio oli vuokrannut moottoriajoneuvojen rassailua varten.

Miehistä yhdellä oli kuitenkin myös toisenlaisia käyttötarkoituksia hallille, sillä hän säilytti halliin tuomassaan kassakaapissa huumausaineita.

Huumebisnekset johtivat lopulta poliisin väliintuloon, ja miehen ystävät saivat kuulla poliisin ottaneen kaverinsa kiinni viime vuoden syyskuussa.

Tähtäimessä kaverin huumekassakaappi

Miehen hallikaverit ja mieheltä huumeita ostanut mies päättivät auttaa ystäväänsä. Kadonnutta kaveria oli käyty jo aiemmin etsimässä hallilta ennen kiinnioton paljastumista, ja hallilla tehtyjen havaintojen perusteella he uskoivat, ettei poliisi ollut vielä tehnyt siellä etsintöjä.

Miehet päättivät tyhjentää kassakaapin ennen virkavaltaa. Miehet päättelivät, että olisi toimittava nopeasti.

Miehet kertoivat, että tarkoitus oli auttaa kiinniotettua kaveria, jotta tämä ei saisi tuomiota huumeista.

– Kysyttäessä siitä, että oliko tarkoitus siirtää huumausaineet piiloon poliisilta, niin vastaan kyllä tämä oli tarkoitus, yksi miehistä kertoi poliisille kuulusteluissa