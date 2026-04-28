Erika Vikmanin keikkabussimurrosta tuomittu mies valitti hovioikeuteen. Käräjäoikeuden tuomio pysyi voimassa hovissa.

Laulaja Erika Vikmanin keikkabussista 80 000 euron arvoisen konserttilaitteiston varastanut mies tuomittiin yhdeksän kuukauden ehdottomaan vankeuteen törkeästä varkaudesta syksyllä 2025.

Mies valitti tuomiostaan hovioikeuteen. Hovioikeus antoi tuomionsa asiassa 23. huhtikuuta. Miehen tuomio pysyi samana. Aihetta rangaistuksen alentamiseen tai lieventämiseen ei hovioikeuden mukaan ollut.

Lahdessa päiväkodin pihalla olleen keikkabussin luo ajaa valkoinen, anastettu pakettiauto.Päijät-Hämeen käräjäoikeus

Valituksessaan mies piti rangaistusta liian ankarana ja vaati ensisijaisesti, että syyte ja korvausvaatimukset hylätään. Toissijaisesti hän katsoi syyllistyneensä törkeän varkauden sijasta perusmuotoiseen varkauteen tai avunantoon törkeään tai perusmuotoiseen varkauteen ja vaati, että syyte enimmälti hylätään.

Lisäksi hän vaati myös vahingonkorvausvelvollisuuden alentamista ja rangaistuksen lieventämistä sakoksi, ehdolliseksi vankeudeksi tai yhdyskuntapalveluksi.