Helsingin käräjäoikeudessa alkaa tänään laaja oikeudenkäynti, jossa STT:n tietojen mukaan sovelletaan uutta katujengikoventamisperustetta tiettävästi ensimmäistä kertaa.
Asiassa on yhdeksän syytettyä, ja kyse on muun muassa törkeästä huumausainerikoksesta. Syytetyt ovat noin parikymppisiä miehiä. Pääkäsittelylle on varattu yhteensä 12 istuntopäivää, ja se jatkuu toukokuun loppuun asti.
Uusi koventamisperuste lisättiin rikoslakiin viime heinäkuussa. Koventamisperuste tarkoittaa sitä, että tuomioistuin voi tiettyjen edellytysten täyttyessä määrätä rikoksesta tavallista ankaramman rangaistuksen.
Lakitekstissä puhutaan rikoksen tekemisestä osana rikollisjoukon toimintaa. Rikollisjoukolla tarkoitetaan vähintään kolmen henkilön muodostamaa tietyn ajan koossa pysyvää yhteenliittymää, jonka toimintaan kuuluu olennaisesti sellaisten rikosten tekeminen, jotka ovat omiaan vaarantamaan yleisten paikkojen järjestystä ja turvallisuutta.
"Puhtaasti poliittinen ratkaisu"
Koventamisperuste sai aikanaan asiantuntijoilta kriittistä palautetta lausuntokierroksella. Yhden kriittisimmistä lausunnoista antoi Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio.
– Uskon, että niitä piirteitä, joita katujengirikoksissa ilmenee, pystytään varsin hyvin ottamaan huomioon jo olemassa olevan rikoslain nojalla. Tarve koventamisperusteelle on hyvin kyseenalainen, Nuotio kommentoi joulukuussa 2024 STT:lle.
Hän sanoi pitävänsä koventamisperustetta puhtaasti poliittisena ratkaisuna.
Rikoslaissa oli jo aiemmin koventamisperuste, jonka nojalla rangaistuksia on voitu korottaa, jos ne katsotaan tehdyn osana järjestäytynyttä rikollisryhmää.