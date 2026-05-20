Ratamelonnan olympiavoittaja, maailmanmestari ja Euroopan mestari Tore Berger on kuollut 81-vuotiaana.
Norjalaislegendan perhe kertoi Facebookissa, että Berger nukkui pois Bärumin sairaalassa maanantai-iltana, Budstikka-lehti raportoi.
Berger oli Norjan sankareita Meksikon kesäolympialaisissa vuonna 1968: hän oli voittamassa maalleen kisojen ainoaa kultamitalia.
Sen Berger saavutti 1 000 metrin kajakkinelosessa Steinar Amundsenin, Jan Johansenin ja Egil Söbyn kanssa.
Neljä vuotta myöhemmin Münchenissä tuli olympiapronssia.
Euroopan mestaruutta Berger oli voittamassa 1969 ja maailmanmestaruutta 1970.