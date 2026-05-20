Kuuban entistä presidenttiä vastaan nostetaan syytteet muun muassa murhista.
Yhdysvaltain oikeusministeriö nostaa syytteitä Kuuban entistä presidenttiä Raul Castroa vastaan.
Syytteet liittyvät vuoden 1996 tapahtumiin. Kuuban ilmavoimat ampui tuolloin alas kaksi amerikkalaista siviililentokonetta, joissa oli kommunistisen valtion arvostelijoita.
Kolme kuolleista oli amerikkalaisia. Julkistettu syytekirjelmä syyttää Castroa muun muassa murhista ja kahdesta lentokoneen tuhoamisesta.
94-vuotias Raul Castro toimi tuolloin Kuuban puolustusministerinä ja hänen väitetään järjestelleen alasampumisen.