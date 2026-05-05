Yhdysvallat on alkanut saattaa kauppa-aluksia Hormuzinsalmen läpi. Kynnys laajoille sotatoimille ei ole ylittynyt.
Yhdysvaltain asevoimien komentaja kenraali Dan Caine kertoo, että toistaiseksi Iranin iskut laivoihin eivät ole ylittäneet kynnystä käynnistää uudelleen laajamittaiset taistelutoimet.
Kenraali kommentoi tilannetta Pentagonin lehdistötilaisuudessa yhdessä puolustusministeri Pete Hegsethin kanssa.
Puolustusministerin mukaan Yhdysvaltain tavoitteena on suojata Hormuzinsalmen liikennettä Iranin toimilta.
Amerikkalaiset ovat käynnistäneet ”projekti vapauden”, jossa Yhdysvaltain asevoimat avustavat kauppa-aluksia.
Maanantaina Yhdysvaltain laivasto kertoi avustaneensa kaksi alusta läpi Hormuzinsalmesta. Asevoimien komentaja odottaa, että lisää aluksia kulkee salmen läpi lähipäivinä.
Maanantaina Yhdysvallat kertoi tuhonneensa operaatiossa muun muassa kuusi iranilaista pientä venettä, risteilyohjuksia sekä drooneja.
Puolustusministeri Hegseth totesi tänään, että ”Projekti Vapaus” on erillinen kampanja varsinaisesta Iranin sodasta, joka on aiemmin ristitty ”Operaatio Eeppiseksi Raivoksi (Epic Fury).”
