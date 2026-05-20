Professori sanoo, että Suomella ei ole varaa muiden Pohjoismaiden tiehen nikotiinipussien osalta, ja hän ehdottaa niiden kieltämistä. Katso Asian ytimessä -jakso tästä.
Suomen tavoitteena on olla savuton ja nikotiiniton vuonna 2030. Karkaako tavoite?
Tällä hetkellä noin 10 prosenttia suomalaisista tupakoi päivittäin. Määrä on laskenut tasaisesti, mutta sähkösavukkeita ja nikotiinipusseja käyttäviä – etenkin nuoria – on yhä enemmän.
Helsingin yliopiston professori, erikoislääkäri ja Savuton Suomi 2030-verkoston puheenjohtaja Kari Reijula arvioi, että haaste on kova.
– Haasteet tulevat siitä, että lapset ja nuoret ovat löytäneet nikotiinipussit.
Muun muassa Ranska, Belgia ja Liettua ovat asettaneet nikotiinipussit täyskieltoon viime vuosina.
Reijula pitää täyskieltoa hyvänä ideana.
– Se tulisi tehdä lasten ja nuorten suojaamiseksi, professori sanoo.
Nikotiinituotteiden käyttö on räjähtänyt ammatillisessa opetuksessa olevien poikien keskuudessa muutamassa vuodessa.