Tällä hetkellä noin 10 prosenttia suomalaisista tupakoi päivittäin. Määrä on laskenut tasaisesti, mutta sähkösavukkeita ja nikotiinipusseja käyttäviä – etenkin nuoria – on yhä enemmän.

Professori sanoo, että Suomella ei ole varaa muiden Pohjoismaiden tiehen nikotiinipussien osalta, ja hän ehdottaa niiden kieltämistä.

Oireilevat nuoret

– En haluaisi nähdä yhtään enempää niitä terveysvaikutuksia lasten ja nuorten puolella, kuin mitä niitä nyt on nähty esimerkiksi meidän sairaalassamme HUS:issa, erikoislääkäri avaa.

Reijula sanoo, että tupakointi ei ole ollut nuorten parissa takavuosina niin suosittua, kuin mitä nikotiinipussit ovat nyt.

Pohjoismaiden tie

– Meillä ei ole Tukholman, Kööpenhaminan ja Oslon tiehen varaa. He ovat 2-3 vuotta meitä edellä ja käyttömäärät ovat nyt vielä korkeammalla kuin meillä.