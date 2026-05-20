Vakaviin rikoksiin syyllistyminen saattaa jatkossa viedä kaksoiskansalaisuuden Ruotsissa.
Ruotsissa kaksoiskansalainen saattaa tulevaisuudessa menettää Ruotsin kansalaisuuden, jos hänet tuomitaan rikoksista, jotka vakavasti vahingoittavat Ruotsin etuja. Asiasta päätettiin Ruotsin valtiopäivillä.
Keskiviikkona hyväksyttiin myös päätös, että väärin perustein myönnetty Ruotsin kansalaisuus voidaan riistää henkilöltä, joka on myös toisen valtion kansalainen.
Koska kyseessä on perustuslain muutos, se vaatii vielä toisen käsittelyn valtiopäivillä seuraavalla vaalikaudella. Ruotsissa seuraavat valtiopäivävaalit ovat 13. syyskuuta.