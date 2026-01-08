Kylmä talvi jatkuu Suomessa.
Meteorologi Pekka Poudan mukaan Itä-Lapissa Savukoskella on mitattu aamuviiden aikoihin 41,3 astetta pakkasta.
Kyseessä on kuluvan talven pakkasennätys. Aiempi pakkasennätys tältä talvelta oli –39,9 astetta.
Savukoski on noin tuhannen asukkaan kunta Sodankylän, Sallan ja Pelkosenniemen vieressä.
Kylmä talvi jatkuu Suomessa tänään. Lappiin, Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen on annettu varoitus kireistä pakkasista.
Lapissa –30 astetta menee rikki yleisesti Rovaniemen pohjoispuolella.
Myös eteläisessä Suomessa pakastaa. Helsingissä heräillään torstaiaamuna noin –12 asteen pakkaseen, joka Forecan mukaan tuntuu tuulen vuoksi noin –20 asteen pakkaselta.