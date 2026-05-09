Toukokuun lopussa voi olla kuukausiennusteen mukaan jopa helteistä.
Muutama seuraava viikko näyttää tällä hetkellä sateiselta.
Meteorologi Jenna Salminen kertoo, että ensi viikolla Pohjois-Euroopassa on reippaasti matalapainetta. Ensi viikolla mennään sateisempaan suuntaan Suomessa.
– Reipasta sadetta on tulossa.
Kuukausiennusteen mukaan ensi viikkoa vietetään alle 15 asteen lämpötiloissa.
– Loppuviikkoa kohti näyttää, että sateiden väliin mahtuu lämpöisempää ilmaa.
Salmisen mukaan on mahdollisuus paikoitellen 20 asteeseen.
Sataa ropisee
Sateita tulee ensi viikolla koko Euroopassa, ja myös lämpötilakeskiarvoilta jäädään erityisesti Länsi-Euroopassa tavanomaista viileämmäksi.
Myös sitä seuraavalla viikolla, eli 18. toukokuuta alkavalla viikolla, alkuviikko näyttää sateiselta.
Jenna Salminen toteaa, että sateiden jälkeen on kuitenkin tulossa myös jotain muuta.
– On mahdollisuus, että sää lämpenee. Jos tuulet käyvät idän suunnalta Suomeen, niin lopputoukokuusta voidaan hätyytellä jopa hellelukemia, Salminen toteaa.
Meteorologin mukaan jos hyvin käy, helleraja saattaa paikoin jopa ylittyä.