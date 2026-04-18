Lähipäivät Suomen kevätsäätä voi kuvailla lähes täydelliseksi. Mutta ensi viikon viikonloppuna uhkaa karmea räntäkäänne.
Suomi on saanut paistatella poikkeuksellisen aikaisessa keväässä jo viikkotolkulla. Kesärenkaat on vaihdettu autoihin ja koivukin alkaa puskea siitepölyä jo alkavalla viikolla. Vuoden toistaiseksi korkein lämpötila (18,8 Ylivieskan lentokentällä 14. huhtikuuta) on jo kovin kesäinen. Etenkin jos sitä vertaa vuodenajan tyypillisiin päivälämpötiloihi, maan eteläosassa noin 7–9 ja pohjoisessa 2–5 astetta.
Mutta Pekka Pouta varoitteli jo viikolla, että sääkartoilla lymyilee takatalvi. Markus Mäntykannas esitteli tarkennetun ennusteen lauantain Huomenta Suomessa, ja siellähän se jäänsininen rintama yhä vaanii.
– Suomeen saapuu loppuviikolla talvistakin ilmamassaa, tämä tietäisi lumisateita eteläistä Suomea myöten, Mäntykannas kertoo itsekin hieman kauhuissaan.
– Onni onnettomuudessa on, että ennuste voi muuttua vielä ihan päälaelleen, Mäntykannas rauhoittelee.
Mutta sitä ennen on syytä ottaa upeasta säästä kaikki irti. Yöt mennään pakkasella, mutta sunnuntaina koko Suomea hellii noin +10 asteen lämpö eikä koko maan kartalla näy yhtäkään pilvihattaraa. Alkuviikosta lämpö yltyy jopa 15–18 asteeseen ennen ennustettua täyskäännettä. Kylmeneminen alkaa keskiviikkona maan pohjoisosista.
Mäntykannas kirjoittaa Forecan blogissa, että kylmenemisen jälkeen lunta voi pyryttää Suomen keski- ja pohjoisosissa öisin sekä varhain aamulla. Lämpötila voi vajota jopa alle 10 asteen pakkasiin Lapissa yöaikaan.