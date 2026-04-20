Säässä otetaan takapakkia, kun kylmä sää tekee paluun.
MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta kertoi Huomenta Suomen lähetyksessä, että säässä tapahtuu kylmä käänne ylihuomenna keskiviikkona.
– Pohjoisessa voi tulla laajemmin lumiräntää, kertoo Pouta.
Etelässä lämpötilat voivat keskiviikkona vielä kohota jopa 15 asteeseen, mutta viikonloppuna kylmä ilma valtaa myös Etelä-Suomen.
– Yöpakkasia on luvassa. Päivisin voidaan hyvällä tuurilla käväistä kymmenessä asteessa.
Pilvisyys ja sateet tekevät säästä entistä koleamman.
– Se tuntuu jopa kymmenen astetta kylmemmältä.
Vappu ei näytä hyvältä
Vappuviikko on Poudan mukaan muuttunut viime viikon vappusääveikkaukseen verrattuna entistäkin koleammaksi.
– Pahimmillaan lämpötila voi jäädä viiteen asteeseen, ja räntäkuuroja voi tulla käytännössä missä päin Suomea tahansa.
Pouta tiivistää tulevien viikkojen sään yhteen lauseeseen.
– Tästä on tulossa aika kolean näköinen sääjakso.