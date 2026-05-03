Äitienpäiväksi on luvassa taas lämpimämpää säätä.

Eteläisessä Suomessa nautittiin vappuna korkeista kevätlämpötiloista.

Ylin eilen lauantaina mitattu ilman lämpötila oli 23,7 astetta.

– Vähän reilu aste siitä hellerajasta jäätiin, MTV Uutisten meteorologi Jenna Salminen kertoo Huomenta Suomessa.

– Kuitenkin tuo kaikkein lämpimin ilma on väistymässä nyt itään ja sateisempaa säätä odotetaan tässä viikonvaihteessa sekä vielä ensi viikon mittaan.

Salminen kertoo, että sunnuntainakin sateita on liikkeellä maan etelä- ja itäosassa. Lisää on odotettavissa heti alkuviikolla.

– Siinä matalapaineita on useampikin tuomassa sadealueita Suomen suunnalle. Samalla myös ilma pääsee viilenemään ja erityisesti pohjoisessa tulee ajoittain myös räntää ja lunta, meteorologi sanoo.

Jenna Salminen kertoo, että viileneminen jatkuu viikon puolivälistä eteenpäin. Meteorologilla on lopuksi kuitenkin iloisempaakin kertottavaa.

– On ihan mahdollista, että etelässäkin on yksittäisiä pakkasöitä. Mutta äitienpäivän lähestyessä sää kyllä ottaa suunnan lämpöisemmäksi ja lämpötila voi nousta yli 15 asteen viikonloppuna.

Katso myös 102 paikkakunnan ennuste seuraaviksi viideksi päiväksi!