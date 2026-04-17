Jos kevätlämpöä haluaa perjantaina maksimoida, kannattaa suunnata Turkuun.
Perjantaista on tulossa kuluvan kevään yksi lämpimimmistä päivistä maan etelä- ja länsiosassa, MTV:n meteorologi Markus Mäntykannas kertoo.
– Jos lämmön haluaa maksimoida, suosittelen suuntaamaan Turkuun tänään, missä on noin 17 astetta.
Etelä-Suomessa on aurinkoista, maan keskiosassa ja itärajan tuntumassa voi olla jonkin verran pilviharsoa.
– Itä-Suomessa lämpötila on lähempänä 10 astetta, ja mitä lännemmäksi mennään, sitä lämpöisempää on.
Pohjoisosissa maata sää on perjantaina kahtiajakoinen.
– Alueen itäosassa on runsaampaa pilvisyyttä ja selvästi viileämpää, kun taas Länsi-Lapissa aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta ja lämpötila nousee reiluun 10 asteeseen.
Vieremällä Pohjois-Savossa heräiltiin perjantaina aurinkoiseen aamuun.
Viikonloppuna sää on viilenemässä, ja sunnuntain vastaisena yönä yöpakkasta voi olla Etelä-Suomea myöten. Katso viikonlopun sääennuste videolta jutun alusta.
Tähän aikaan vuodesta on hyvä huomioida myös UV-säteily, Mäntykannas muistuttaa.
UV-säteilyltä on syytä suojautua, kun UV-arvo on 3, mikä on kohtalainen tai korkeampi. Ensi viikon alkuun mennessä tämä raja ylittyy laajalti jo Oulun korkeudelle saakka.