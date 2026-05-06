Ensi viikko näyttää tavallista sateisemmalta, mutta jatkuvaa sateen ropinaa ei todennäköisesti ole luvassa.

Tuore kuukausiennuste lupailee matalapaineita Suomen länsipuolelle ensi viikolla, joten luvassa saattaa olla keskimääräistä sateisempi viikko.

– Aika pahan näköinen signaali, meteorologi Pekka Pouta sanoo.

Keskimääräistä sateisempi ei kuitenkaan välttämättä tarkoita jatkuvaa sateen ropinaa, sillä toukokuussa viikoittainen sademäärä jää suuressa osassa maata keskimäärin noin kymmeneen millimetriin.

– On todennäköisempää, että jonain päivänä sataa oikein kunnolla ja sen jälkeen on taas poutaisempaa ja aurinkoisempaa.

Jos sadealue jää useaksi päiväksi pyörimään samaan kohtaan, vettä voi ropista moninkertaisesti keskiarvoon verrattuna.

Lämpötilojen osalta näkymä on varsin myönteinen. Ensi viikolla ilmavirtaus on lämpimämmästä suunnasta.

– Ei näytä kylmältä ainakaan. Nämäkin ovat vuorokauden keskilämpötiloja ja voi olla, että sateessa on lämmin yö ja kylmä päivä. Ja sitten on kauhea riemu päällä, että on keskimääräistä lämpöisempää.

Meteorologi Pekka Pouta, entä loppukuu – onko näkyvissä helteitä?

– Ensi viikon jälkeen kuukausiennusteessa ei ole juuri mitään signaalia. Ainoa isompi tekijä on korkeapaine Pohjois-Atlantilla. Se tarkoittaa, että sieltä ei ainakaan kaikkein lauhinta ja lämpimintä ilmaa ole tulossa.