Tulevasta viikonlopusta kannattaa ottaa ilo irti, sillä vastaavaa kesäsäätä ei välttämättä ole näköpiirissä pitkään aikaan.

Heinäkuuta on vietetty paikoin koleassa ja tavanomaista sateisemmassa säässä, mutta tulevasta viikonlopusta on tulossa upean kesäinen, meteorologi Pekka Pouta kertoo.

Esimerkiksi Multialla vettä on ropissut heinäkuussa 207,1 millimetriä, mikä on yli kaksinkertainen määrä tavanomaiseen heinäkuun sademäärään verrattuna.

Tulevasta viikonlopusta kannattaa ottaa ilo irti, sillä Poudan mukaan yhtä kesäistä viikonloppua ei ole lähiaikoina luvassa.

– Ensi viikonloppu on kesäisin yhdeksään kuukauteen. Nyt kannattaa ottaa kaikki ilo irti, sillä yhtä hienoa viikonloppua ei ole tulossa ennen ensi kesää.

Hellettä ja ukkosta

Auringosta saadaan nauttia jo keskiviikkona ja torstaina, ja paikoin lämpötila kohoaa jopa hellelukemiin. Perjantaina maan yli pyyhkäisee kylmän rintama ja ukkosvyöhyke, mutta lauantaina sää muuttuu jälleen aurinkoiseksi ja kesäiseksi.

Etelä- ja Keski-Suomessa lämpötila voi perjantaina nousta 25 asteeseen. Länsirannikolla jäädään noin 20 asteeseen, kun taas maan itäosissa voidaan hätyytellä jopa 30 asteen lukemia.

– Pilviharso ja tuuli kuitenkin sekoittavat ilmaa sen verran, että lämpötilat jäävät todennäköisesti lähemmäs 25:tä kuin 30:tä astetta. Lisäksi tulee ukkosvyöhyke.