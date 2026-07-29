Yhdysvalloissa Georgian osavaltiossa neljä ihmistä vuonna 2024 ampunut koulusurmaaja on tuomittu elinkautiseen vankeusrangaistukseen.
Tuomittu oli tapahtuma-aikaan 14-vuotias. Aseen hän oli saanut isältään joululahjaksi.
Hän ampui kuoliaaksi kaksi 14-vuotiasta oppilasta ja kaksi opettajaa. Lisäksi yhdeksän ihmistä haavoittui.
Ampujan isä tuomittiin aiemmin maaliskuussa toisen asteen murhasta ja kuolemantuottamuksesta. Kyseessä on harvinainen tapaus, jossa vanhempi joutui syytteeseen lapsensa tekemän kouluampumisen vuoksi.