Useat naiset esittävät BBC:llä rajuja syytöksiä Jared Letosta.
Useat naiset esittävät näyttelijänä sekä 30 Seconds to Mars -yhtyeen laulajana tunnettua Jared Letoa, 54, kohtaan syytöksiä BBC:n uudessa Jared Leto: Hollywood's Dark Secret -dokumentissa. BBC haastatteli yhteensä kymmentä henkilöä, joista yhdeksän kertoi tarinansa ensimmäistä kertaa.
Väitetyt teot tapahtuivat vuodesta 2002 vuoteen 2016. Yksi naisista väittää joutuneensa seksuaalisen väkivallan uhriksi motellin vessassa, kun oli 17-vuotias. Toisen mukaan hän oli 19-vuotias, kun mies uhkaili häntä seksuaalisella väkivallalla hotellihuoneessaan.
Eräs naisista sanoo Leton harrastaneen seksiä hänen kanssaan, kun hän oli vasta 17-vuotias. Leton väitetään myös groomanneen ja soittaneen seksuaalissävytteisiä puheluita 16-vuotiaalle.
Leto ei kommentoinut dokumenttia BBC:lle.
Väitteet Leton sopimattomasta käytöksestä nousivat esiin jo viime kesänä. Useat naiset kertoivat tuolloin Air Mailin artikkelissa, että Jared Leto on käyttäytynyt heitä kohtaan sopimattomasti. Osa naisista kertoo olleensa väitettyjen tapahtumien aikaan alaikäisiä.