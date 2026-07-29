Eräs naisista sanoo Leton harrastaneen seksiä hänen kanssaan, kun hän oli vasta 17-vuotias. Leton väitetään myös groomanneen ja soittaneen seksuaalissävytteisiä puheluita 16-vuotiaalle.

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Dj Allie Teilz nosti Leton väitetyn käytöksen tapetille Instagram-tilillään toukokuussa 2025. /All Over Press

– Et ole oikeasti ollut Los Angelesissa, ennen kuin Jared Leto yrittää väkisin tyrkyttää itseään sinulle backstagella pukeutuneena kilttiin ja pipoon, Teilz kirjoitti vuonna 2012 tekemässään Facebook-postauksessa.

– Jouduin tuon hyypiön ahdistelemaksi ja traumatisoimaksi ollessani 17-vuotias. Hän tiesi ikäni eikä välittänyt. Se, mitä hän teki, oli saalistamista, kauhistuttavaa ja mahdotonta hyväksyä, Teilz kirjoitti Air Mailin mukaan Instagram-tarinassaan toukokuussa.