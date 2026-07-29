Hallitus on hyväksynyt lakiesityksen, joka kieltäisi tupakoinnin ja sähkösavukkeiden käytön monilla julkisilla alueilla. Se myös kieltäisi ensimmäistä kertaa tupakkatuotteiden käytön alaikäisiltä.
Espanjan hallitus on hyväksynyt uuden tupakkalakiesityksen, jolla halutaan laajentaa savuttomia alueita. Jatkossa savuttomuus ulotettaisiin myös ravintoloiden terasseille, rannoille, yleisille uima-altaille ja ulkoilmatapahtumiin.
Hallitusen 21. heinakuuta hyväksymä lakiesitys etenee seuraavaksi parlamentin käsiteltäväksi. Asiasta kertovat Espanjan terveysministeriö ja paikalliset tiedotusvälineet, muun muassa Espanjan yleisradioyhtiö RTVE.
Radikaali tiukennus
Kyseessä on Espanjan merkittävin tupakkalainsäädännön uudistus yli vuosikymmeneen. Se tavoitteena on vähentää tupakoinnin aiheuttamia terveyshaittoja, suojella erityisesti lapsia ja nuoria sekä ottaa huomioon sähkösavukkeiden ja muiden uusien nikotiinituotteiden yleistyminen.
– Tämän uudistuksen tavoite on hyvin selkeä: suojella kansanterveyttä entistä paremmin ja edetä kohti tupakatonta sukupolvea, terveysministeri Mónica García sanoi hallituksen kokouksen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa.
Garcían mukaan tupakointi aiheuttaa Espanjassa vuosittain noin 50 000 kuolemaa. Hänen mukaansa lakimuutoksella tavoitellaankin myös merkittäviä säästöjä terveydenhuollossa.
– Arvioimme, että nämä toimet eivät ainoastaan vähennä sairastavuutta, vaan tuovat terveydenhuoltoon 100–200 miljoonaa euroa suoria säästöjä vuodessa. Näin resursseja voidaan käyttää muiden terveydenhuollon tarpeiden hoitamiseen sellaisten sairauksien sijaan, jotka voidaan ehkäistä, García sanoi.