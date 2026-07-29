Espanja julistaa sodan tupakalle – polttaminen aiotaan kieltää lähes kaikkialta

– Tämän uudistuksen tavoite on hyvin selkeä: suojella kansanterveyttä entistä paremmin ja edetä kohti tupakatonta sukupolvea, terveysministeri Mónica García sanoi hallituksen kokouksen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa.

Kyseessä on Espanjan merkittävin tupakkalainsäädännön uudistus yli vuosikymmeneen. Se tavoitteena on vähentää tupakoinnin aiheuttamia terveyshaittoja, suojella erityisesti lapsia ja nuoria sekä ottaa huomioon sähkösavukkeiden ja muiden uusien nikotiinituotteiden yleistyminen.

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Savuttomia alueita lisää

Lakiesityksen mukaan tupakointi kiellettäisiin ravintoloiden ja baarien terasseilla, rannoilla, yleisillä uima-altailla, urheilupaikoilla, kansallispuistoissa, työajoneuvoissa sekä ulkoilmakonserteissa, teattereissa, elokuvanäytöksissä ja muissa yleisötapahtumissa.

Alaikäisille täyskielto myös käytölle

Sähkösavukkeita kohdeltaisiin kuten tupakkaa

Mainontaa kiristetään

Lakiesitys kiristäisi myös tupakka- ja nikotiinituotteiden mainontaa. Mainonta ja myynninedistäminen kiellettäisiin muun muassa internetissä, myyntiautomaateissa sekä muissa markkinointikanavissa.

Lisäksi televisio- ja verkkosisällöissä esiintyjät eivät saisi näkyä tupakoimassa tai käyttämässä tupakka- tai nikotiinituotteita eikä ohjelmissa saisi esitellä tuotteiden tuotemerkkejä tai logoja.