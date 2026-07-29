Suomen Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti ei hyväksy Kansainvälisen jalkapalloliiton (Fifan) aikeita myydä vähemmistöosuutta MM-kisoista yksityisille sijoittajille. Lahden mukaan Palloliitto tulee keskustelemaan uudelleen tuestaan Fifan puheenjohtajalle Gianni Infantinolle.

Tiistai-iltana julkaistun suunnitelman mukaan Fifa perustaisi FIFA Forward Enterprise -nimisen yhtiön valvomaan "kaupallista ja tapahtumatoimintaa". Fifa säilyttäisi yrityksen hallinnan, mutta tarjoaisi siitä vähemmistöosuuksia yksityisille sijoittajille kerätäkseen jopa 4,2 miljardia dollaria.

– Esitys on lyhyesti sanottuna tyrmistyttävä ja aika härski, Lahti sanoo MTV Urheilulle.

– Se loukkaa eurooppalaisen jalkapallon mallin syvää ydintä, jossa kaikki hyöty, joka isoista turnauksista, tässä tapauksessa MM-kisoista, koituu, tulee jalkapallon hyväksi. Se on osa sitä sielua, jonka avulla jalkapallo on noussut siihen suosioon, jossa laji nyt on. Sitä kautta taloudellinen menestys on ollut hyvää, ja jalkapallon kehittämiseen on investoitu paljon Fifankin puitteissa ihan globaalisti.

– En ymmärrä, että miksi siihen tarvitaan ulkopuolisia jakajia, sillä Fifa on erittäin vakavarainen järjestö ja se on pystynyt tähänkin asti kehittämään MM-kisoja todella loistavaan suuntaan, ja ne ovat olleet taloudellisia menestyksiä. Siihen, että taloudellisia tuottoja pitäisi ruveta jakamaan ulkopuolisille, ei ole nähdäkseni yhtään mitään syytä.

Lahden mukaan asiaa ei suomalaisittain ja eurooppalaisittain "todellakaan kannateta". Hän ei osaa arvioida sitä, mitä kautta esitys on ehdotettavaksi päätynyt.