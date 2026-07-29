Viestisovellus Telegramin perustaja asuu Ranskassa.
Venäjä on antanut viestisovellus Telegramin perustajasta kansainvälisen etsintäkuulutuksen.
Venäjällä syntynyt Telegramin perustaja ja toimitusjohtaja Pavel Durov asuu Ranskassa.
Häntä epäillään osallisuudesta terrorismiin. Venäjän viranomaiset väittävät, että Telegramia on käytetty Ukrainan turvallisuuspalvelujen rekrytointialustana.
Venäjä kohdistaa poliittisiin vastustajiinsa usein syytteitä terrorismista. Venäjän viranomaiset ovat toistuvasti yrittäneet estää viestit salaavan Telegram-sovelluksen käytön maassa.