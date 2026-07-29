Juontaja on kirjoittanut onnittelupostauksen kuvatekstiin myös terveiset Seela-tyttärensä äidille, ex-puolisolleen Ullalle.
Näyttelijä ja juontaja Janne Katajan esikoistytär Seela täytti 18 vuotta. Ylpeä isä postasi juhlapäivän kunniaksi Instagram-tililleen harvinaisen kuvan päivänsankarista.
Kuvaan on kirjoitettu kaunis teksti.
– Rakas Seela, olen ikuisesti onnellinen, että saan olla lahjakkaan, älykkään ja valloittavan Seelan iskä. Onnea 18-vuotissyntymäpäivänä, kuvan tekstissä lukee.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.
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Kataja onnittelee tytärtään myös julkaisun kuvatekstissä.
– Paljon onnea Seela. Olen niin otettu, että saan olla juuri sinun ylpeä isäsi. Olet huikea, valovoimainen ja ainutlaatuinen, rakas! hän kirjoittaa kuvan yhteydessä.
Juontaja on raapustanut postauksen kuvatekstiin myös terveiset Seelan äidille, ex-puolisolleen