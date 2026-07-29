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Janne Kataja postasi harvinaisen kuvan 18 vuotta täyttäneestä tyttärestään Seelasta | MTV Uutiset



Janne Kataja postasi harvinaisen kuvan 18 vuotta täyttäneestä Seela-tyttärestään 1:10 Videolla: Janne Kataja ja Eppu Salminen tulivat isiksi kypsemmällä iällä Julkaistu 47 minuuttia sitten Alexia Tänav Juontaja on kirjoittanut onnittelupostauksen kuvatekstiin myös terveiset Seela-tyttärensä äidille, ex-puolisolleen Ullalle. Näyttelijä ja juontaja Janne Katajan esikoistytär Seela täytti 18 vuotta. Ylpeä isä postasi juhlapäivän kunniaksi Instagram-tililleen harvinaisen kuvan päivänsankarista. Kuvaan on kirjoitettu kaunis teksti. – Rakas Seela, olen ikuisesti onnellinen, että saan olla lahjakkaan, älykkään ja valloittavan Seelan iskä. Onnea 18-vuotissyntymäpäivänä, kuvan tekstissä lukee. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä. Lue myös: Seela-tytär kertoo, millainen isä Janne Kataja on – tytär paljastaa isänsä erikoisen tavan suhtautua huonoihin koenumeroihin Kataja onnittelee tytärtään myös julkaisun kuvatekstissä. – Paljon onnea Seela. Olen niin otettu, että saan olla juuri sinun ylpeä isäsi. Olet huikea, valovoimainen ja ainutlaatuinen, rakas! hän kirjoittaa kuvan yhteydessä. Juontaja on raapustanut postauksen kuvatekstiin myös terveiset Seelan äidille, ex-puolisolleen

Ullalle.









– Ja me tehtiin se, Ulla! Esikoinen on nyt täysi-ikäinen.

Seelan lisäksi Katajalla ja hänen ex-puolisollaan on vuonna 2010 syntynyt Verna-tytär.

Kataja ja Ulla olivat naimisissa kymmenen vuoden ajan. He hakivat avioeroa vuonna 2018. Kataja kertoi tuolloin, että eropäätös tehtiin "hyvässä yhteishengessä ja ystävyydessä".

Kataja avioitui Krista-puolisonsa kanssa huhtikuussa. Pari odottaa parhaillaan toista yhteistä lastaan. Heidän ensimmäinen yhteinen lapsensa Alvar syntyi joulukuussa 2024.

Janne Kataja ja Krista syksyllä 2025.Tomi Natri /All Over Press