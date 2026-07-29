Julkaistussa kohudokumentissa käsitellään syytöksiä, jotka käsittelevät laulaja Jared Leton rikossyytteitä.
Useat naiset esittävät näyttelijänä sekä 30 Seconds to Mars -yhtyeen laulajana tunnettua Jared Letoa, 54, kohtaan syytöksiä BBC:n uudessa Jared Leto: Hollywood's Dark Secret -dokumentissa.
Miestä on syytetty muun muassa seksuaalirikoksista. Yksi haastatelluista naisista väittää joutuneensa seksuaalisen väkivallan uhriksi motellin vessassa, kun oli 17-vuotias.
Mitä tapauksesta tiedetään ja mistä dokumentissa on kyse.
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