Kristina Carlson on kuollut.

Kirjailija ja toimittaja Kristina Carlson on kuollut, kertoo Helsingin Sanomat. Hän kuoli eilen sairauden uuvuttamana 76 vuoden iässä.



Carlson työskenteli yli kaksikymmentä vuotta toimittajana Suomen Kuvalehdessä. Hän siirtyi vapaaksi kirjailijaksi ja toimittajaksi vuonna 1996.



Carlson tunnetaan erityisesti historiallisista romaaneistaan. Hänen kirjansa Maan ääreen palkittiin Finlandialla vuonna 1999. Carlsonin kynästä on peräisin myös nuortenkirjasarja Anni, jonka hän kirjoitti nimellä Mari Lampinen.