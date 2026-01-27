Paulig aikoo keskittää Mölndalin tehtaansa toiminnot Viron Saueen, jossa yhtiöllä on mausteita, salsaa ja kastikkeita valmistava tehdas.
Paulig aikoo sulkea Mölndalin maustetehtaansa Ruotsissa ja keskittää sen toiminnot Viroon, yhtiö kertoo tiedotteessa. Tehtaan sulkeminen johtaa Pauligin alustavan arvion mukaan 105 tehtävän vähentämiseen.
Tehtävien vähennykset koskevat kaikkia tehtaan 86:ta työntekijää sekä joitakin tehtäviä yhtiön Mölndalin-toimistolla. Tehtaan toiminnot aiotaan keskittää Viron Saueen, jossa yhtiöllä on mausteita, salsaa ja kastikkeita valmistava tehdas.
Muutoksen on suunniteltu toteutuvan kesään 2027 mennessä. Mölndalin maustetehtaalla on valmistettu Pauligin Santa Maria -brändin tuotantoa.
Paulig työllistää tällä hetkellä Ruotsissa yhteensä noin 490 ihmistä. Suunniteltu muutos ei vaikuta yhtiön mukaan Pauligin muihin toimipaikkoihin Ruotsissa.
Yhtiö kertoo keskittämisen tarkoituksena olevan toiminnan tehostaminen sekä tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistaminen.
– Nousevat tuotantokustannukset ovat asettaneet painetta kannattavuudellemme, ja muutos auttaisi meitä hallitsemaan kustannusten nousua tehokkaammin, Pauligin maailmanlaajuisen Brändit-liiketoiminta-alueen johtaja Lenita Ingelin sanoo tiedotteessa.
Ingelin kertoo tiedotteessa yhtiön käynnistäneen tänään tiistaina ammattiliittojen kanssa neuvottelut tehtaan sulkemisen takia.