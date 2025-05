Mitä eroa on IPA-, APA- ja NEIPA-oluella? Panimomestari kertoo

Tiedätkö, mitä eroa on IPAlla, NEIPAlla ja APAlla?

Oluttyylejä on kymmeniä, ja niiden erot syntyvät muun muassa käytetyistä raaka-aineista, valmistustavoista ja alkoholin määrästä.

Sinebrychoffin pääpanimomestari Heikki Vuokon mukaan oluet voidaan hyvin karkeasti jakaa pinta- ja pohjahiivaoluisiin.

IPA, APA ja NEIPA

IPA, eli India Pale Ale, NEIPA eli New England India Pale Ale ja APA eli American Pale Ale ovat kaikki pintahiivaoluita. Pohjahiivaoluita ovat esimerkiksi Lagerit.

– Pintahiivaoluet käyvät korkeammassa lämpotilassa, mikä vaikuttaa makuun, tyypillisesti tuoden hedelmäisiä aromeja olueen, Vuokko sanoo.

Pintahiivaoluissa hiiva nousee oluen pintaan, ja pohjahiivaoluissa hiiva painuu käymisprosessissa pohjalle. Ale-oluet ovat tyypiltään pintahiivaoluita.

Vuokko sanoo oluiden maailman olevan monia muita alkoholijuomia monipuolisempi. Oluttyylien eroihin vaikuttaa moni asia.

– Erot syntyvät raaka-aineista, valmistustavasta, hiivakannasta, maltaan paahteisuudesta, humaloinnista ja alkoholin määrästä, Vuokko sanoo.

Oluttyypeillä on "monituhatvuotinen historia"

IPA olut syntyi Isossa-Britanniassa 1700-luvulla, kun britit lähettivät olutta Intiaan omille sotajoukoilleen.

– Oluen piti kestää pitkä laivamatka pilaantumatta, joten säilyvyyden parantamiseksi juomasta tehtiin alkoholipitoisuudeltaan vahvaa ja siihen käytettiin runsaasti humalaa, joka osaltaan parantaa säilyvyyttä, Hartwallin artikkelissa kerrotaan.

APAa alettiin valmistaa 1980-luvulla. Sille tyypillistä on amerikkalainen humalointi, ja Vuokko näkee tämän oluen makuprofiilin sijoittuvan jonnekin IPAn ja NEIPAn välille.

NEIPA on Hartwallin mukaan kotoisin Yhdysvaltojen New Englandista, ja se on ikään kuin muunnos IPAsta.

Vuokon mukaan oluttyylien määrittely ei ole tarkkaa tiedettä.

– Oluttyypeistä sanottakoon, että kyseessä on monituhatvuotinen historia, joka jatkaa kehittymistään. Ei kukaan esimerkiksi 10 vuotta sitten NEIPA-oluttyyliä tuntenut, Vuokko sanoo.

Sinebrychoffilla olut valmistetaan ohramaltaasta, vedestä, hiivasta ja humalasta.

Miten erottaa oluttyypit?

Oluttyyppien tunnistamiseen tarvitaan makuaistin lisäksi näkö- ja hajuaistia, Vuokko sanoo.

IPA-oluita hän kuvailee sävyltään tummemmiksi ja maultaan NEIPAa katkerammaksi. NEIPAt ovat usein myös sävyltään sameampia. APA-oluet ovat väriltään vaaleampia, ja voivat muistuttaa jopa Lageria. NEIPA- ja APA-oluista voi Vuokon mukaan löytää myös sitruksisia ja trooppisia makuja aromihumaloinnin ansiosta.

– Oluttyylien tunnistaminen vaatii tietysti tutustumista ja harjoittelua, Vuokko muistuttaa.

Suomessa suosituin oluttyyppi on Lager, ja sen jälkeen tulevat vehnäoluet ja IPAt, Vuokko sanoo. Hänen mukaansa tämän hetken trendioluissa näkyy hedelmäisyys, ja alkoholittomat oluet kiinnostavat kuluttajia koko ajan enemmän.

Katso myös: Vadelmalonkerot makutestissä

8:19 Mikä vadelmalonkeroista on paras? Halpa vs. kallis -sarjassa selvitettiin.