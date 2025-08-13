Kari Aihiselta yllättävä vinkki – tekisitkö itse näin pastallesi?

Huippukokki Kari Aihinen kehottaa varastoimaan pastaa yllättävällä tavalla.
Monessa taloudessa on palattu arkeen kesälomien jäljiltä. Viiden jälkeen -ohjelmassa annettiin keskiviikkona vinkkejä siihen, miten arkiruuat kannattaa suunnitella erityisesti lapsiperheissä.
Aihinen muistuttaa, että jääkaapista on hyvä löytyä paljon värejä. Esimerkiksi vihanneksia on helppo leikellä valmiiksi ja laittaa niitä esille "passiiviseksi syötäväksi".
– Kyllä sieltä täältä niitä aletaan silloin napsimaan.
Tuoreimpien ravitsemussuositusten mukaan kasviksia pitäisi syödä 800 grammaa päivässä.
– Se kuulostaa sillä tavalla aika paljolta. Mutta sitten kun sitä ripottelee ympäri päivää, niin ei se ole paha.
Valmiiksi keitettyä pastaa
Aihisen mukaan arkea helpottaa myös pastan oikeanlainen varastointi. Pastaa kannattaa keittää valmiiksi ja laittaa odottelemaan sellaisenaan jääkaappiin.
– Keittäkää isoja määriä. Älkää laskeko, että tämä on nyt kahdelle hengelle.
Aihinen kehottaa keittämään pastaa valmiiksi jääkaappiin jopa kymmenen annoksen verran.
– Se on kuitenkin se ensiapu, pelastusrengas, kun jätkät tai mimmit pitää saada treeneihin.
Pastan takertumista toisiinsa voi estää lisäämällä joukkoon rypsiöljyä. Säilytysaika jääkaapissa on kolmisen päivää.