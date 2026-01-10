Aram Behbodia on kutsuttu julkisuudessa Suomen ensimmäiseksi yksityiskokiksi. Yritys syntyi rakkaudesta tehdä ruokaa muille ihmisille.

Kotiin tai juhliin tilattavat yksityiskokit on aiemmin mielletty lähinnä rikkaiden ja kuuluisien luksukseksi, mutta tämä mielikuva ei täysin pidä paikkaansa.

Suomessakin toimii useampi tämän alan yrittäjä, eivätkä menun hinnat välttämättä poikkea kovinkaan radikaalisti ravintolahinnoista.

Juontajat Mikko Suursalmi ja Lauri Kottonen hämmästelivät Viiden jälkeen -ohjelman studiossa palvelun hintaa. Yksityskokki Aram Behbodilla kolmen ruokalajin menu maksaa noin 90 euroa. Behbodin mielestä yksityiskokin ei pidä olla vain harvojen luksusta.

– Syy, miksi olen määrittänyt hinnan niin edukkaaksi, on se, että tämä on mielestäni elämys, mikä kuuluu kaikille. Sen ei pitäisi olla niin kallista.

– Yksityiskokin ammatti mahdollistaa sen, että saan tehdä jotain, mitä rakastan yli kaiken eli tehdä ruokaa ihmisille. Olen hinnoitellut tämän niin, että pärjään, Behbodi toteaa.

Vaikka alalla on kilpailua, kertoo Behbodi töitä olevan nyt enemmän, kun hän ehtii tehdä. Tyypillinen keikka on jonkun kotona. Keikat ovat vieneet Behbodin kokkaamaan myös Lappiin ja ulkomaille.

Tietyistä keikoista hän kuitenkin kieltäytyy kohteliaasti.

– Miesporukat ja miesten kanssa reissaaminen. Niitä en tee. En tuntisi oloani turvalliseksi. Tilanne voisi eskaloitua, enkä halua sellaisiin tilanteisiin, Behbodi sanoo.

Behbodilla on yli 15 vuoden työkokemus ravintola-alalta tarjoilijan töistä ennen oman yrityksen perustamista. Oman ravintolan perään hän ei haikaile.

