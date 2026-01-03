NHL-jääkiekkoliigan Montreal Canadiensin suomalaishyökkääjä Patrik Laine joutui lokakuun lopulla leikkaukseen lihasvamman takia, ja toipumisajaksi arvioitiin tuolloin 3–4 kuukautta.

Nyt Montrealin tienoilta kantautuu kuitenkin jo kohtuullisen rohkaisevia tietoja Laineen tilanteesta, vaikka leikkauksesta on vasta hieman päälle kaksi kuukautta.

Parikin Canadiensia tiiviisti seuraavaa sometoimijaa havaitsi Laineen perjantaina harjoittelemassa seuran harjoitusjäällä Brossardissa, raportoi muun muassa Let's Go Habs -sivusto.



Ennen loukkaantumistaan Laine pelasi kauden viisi ensimmäistä ottelua, mutta vaisusti: saldona oli vain yksi syöttöpiste, vain kuusi laukausta kohti maalia ja peliaikaa vain 12,5 minuuttia per peli.



Laineen NHL-uraa ovat varjostaneet loukkaantumiset. Hän on pelannut yhden kauden aikana enemmän kuin 56 runkosarjapeliä viimeksi kaudella 2019–20.