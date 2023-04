Pätkäpaastosta voi olla paljonkin hyötyä terveydelle, kunhan muistaa oleellisen asian: "Terveyshyödyt kumoutuvat, jos..."

Mehu- ja vesipaastossa ideana on nauttia rajatun ajan ainoastaan erilaisia kasvis-, marja- ja hedelmämehuja tai ainoastaan vettä.

Somelääkärit eivät suosittele mehupaastoja: "Enemmän haittaa kuin hyötyä"

– Erilaiset "trendidieetit" tulevat vastaan mediassa aina silloin tällöin, mutta kuvittelisin, että niistä on paljon enemmän haittaa kuin hyötyä. Niitä ei ole todistettu turvallisiksi, eikä niistä ole samanlaisia hyötyjä kuin pätkäpaastoista, sanoo Abdulkarim.

Pätkäpaaston eri versioita ei ole kuitenkaan riittävästi vertailtu toisiinsa tarpeeksi kattavissa ja pitkäaikaisissa tutkimuksissa, joten sitä, onko niiden välillä eroja terveyshyötyjen tai -haittojen näkökulmasta, on vaikea sanoa.

Näin pätkäpaasto voi edistää terveyttä

Oleellista on, että paaston aikana syödään terveellistä ja monipuolista ruokaa silloin, kun on syömisen aika ja juodaan riittävästi.

Eläintutkimuksissa on todettu pätkäpaaston muun muassa parantavan insuliiniherkkyyttä, kognitiivista suoriutumista, laskevan sydän- ja verisuonitautien riskiä, alentavan tulehdustilaa, joka liittyy joihinkin kroonisiin sairauksiin, laskevan verenpainetta ja auttavan painonhallinnassa .

Keho käyttää pääasiassa hiilihydraatteja energianlähteenä ruoasta. Paastossa elimistö turvautuu aluksi maksan ja lihasten hiilihydraattivarastoihin. Tästä syystä verensokeri- ja insuliinipitoisuudet laskevat. Kun tämä varasto on ehtynyt, keho turvautuu rasvavarastoihin.

Lääkärit murtavat myytit paastosta hyvänä painonpudotus- tai "puhdistuskeinona"

– Kyseessä on markkinointikikka. Ei ole mitään erityisiä mehuja tai paastoja, joilla saisi kuona-aineita poistumaan kehosta, vaan terve keho poistaa niitä ihan itsestään koko ajan, sanoo Abdulkarim.

Paasto ei sovi kaikille, tarkista oma tilanteesi ammattilaiselta

Koska paaston tiedetään parantavan elimistön insuliiniherkkyyttä, saattaa moni luulla, että siitä olisi hyötyä, jos sairastaa diabetesta tai on taipumusta korkeaan verensokeriin. Paastoaminen ei kuitenkaan sovi insuliinihoitoista diabetesta sairastavalle.

– On paljon sairauksia, jotka sulkevat paaston pois. Esimerkiksi syömishäiriöt, psykoosisairaudet ja kilpirauhassairaudet, sanoo Abdulkarim.

"Merkki, ettei keho kestä paastoa"

Paaston aikana on myös tärkeä kuunnella omaa vointiaan.

– Jos kokee esimerkiksi voimakasta päänsärkyä, pahoinvointia tai yleisvointi laskee, on syytä syödä ja juoda olon korjaamiseksi. Etenkin, jos haittavaikutukset estävät työn tekemisen tai muun normaalin toiminnan, se voi olla merkki, ettei keho kestä paastoa, sanoo Ahmed.

– Pyörtyminen on sellainen oire, että todennäköisesti on ohitettu muita elimistön aikaisempia viestejä siitä, että paasto olisi pitänyt jo keskeyttää, sanoo Ahmed.

– Paaston tarkoitus on edistää omaa hyvinvointia. Jos se itsessään aiheuttaa haitallisia oireita yksilölle, syö se pohjan koko idealta, Ahmed muistuttaa.

Islamofobia voi joskus estää rakentavan keskustelun Ramadan-paastosta

Somelääkärikaksikko on huomannut, että toisinaan Suomessa voi olla vaikea saada uskonnosta johtuvaan paastoon liittyviä vastauksia omasta terveydestään, koska keskustelu kääntyy itse asiasta uskontoon.

– Jos potilas kokee, että lääkäri on asenteellinen, voi luottamus kärsiä ja silloin myös asiallinen ohje paaston riskistä esimerkiksi sairauden vuoksi jäädä noudattamatta.

Esimerkiksi ortodokseilla pidempiä paastoaikoja on vuosittain neljä. Niiden aikana ortodoksit välttelevät punaisen lihan syömistä.

Katolisilla on kaksi varsinaista paastopäivää: tuhkakeskiviikko eli laskiaissunnuntain jälkeinen keskiviikko, joka on 40 arkipäivää ennen pääsiäistä, sekä pitkäperjantai.

Ramadanin aikainen paasto on näin ollen kuten pätkäpaastot, mutta taustalla eivät ole terveyssyyt, vaan uskonto.

– Se on ensisijaisesti osa palvontaa, mutta myös luopumisen harjoittelua. On tarkoitus asettautua kuukauden ajaksi huono-osaisempien asemaan ja kokea, miltä kovempi nälkä ja jano tuntuvat. Keskiössä on myös harjoitella tietoisesti empatiaa ja pysähtyä aidosti harjoittamaan sitä, kuinka olla parempi ihminen ja auttaa toisia, kertovat Abdulkarim ja Ahmed.