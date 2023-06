Millainen on ruokailurytmin vaikutus terveyteen? Ravitsemusterapeutti muistuttaa haasteen paikoista – "Riski syödä enemmän kerralla lisääntyy"

Syö useamman kerran päivässä

Paastoamisen vaikutukset

Paaston aikana, kun ollaan syömättä, elimistö alkaa käyttää energiavarastojaan, rasvakudosta. Lyhytaikaisilla paastoilla on Englundin mukaan painonhallintaa ajatellen se hyvä puoli, että tutkimuksissa on havaittu, että suurin osa painon laskusta on tullut nimenomaan rasvakudoksesta eikä niinkään lihaksesta, joka on tärkeää säilyttää.