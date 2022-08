Tutkimus pisti välipalat terveellisyysjärjestykseen – suklaajäätelö sijoittui yllättävän korkealle

New York Post kertoo, että monen laihduttajan luottovälipala, granolapatukka, ei välttämättä olekaan niin terveellinen välipala, vaan häviää jopa suklaajäätelölle. Rohkean väittämän takana on bostonilaisen Tufts-yliopiston kehittämä "Food Compass", eli ruokakompassi. Se on kaikessa yksinkertaisuudessaan eri ruokia muun muassa niiden ravintoarvojen perusteella arvottava datapankki. Mitä monipuolisempi ja terveellisempi ruoka tai välipala on, sen korkeammalle se voi Food Compassin listalla sijoittua.