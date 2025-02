Kahdeksan laihdutusohjetta, jotka saavat täystyrmäyksen: "Joka kuurin jälkeen keho on hanakampi lihomaan"

Lue, miksi seuraava sosiaalisessa mediassa mainostettu dieetti kannattaa jättää ostamatta.

Sosiaalisesta mediasta löytyy useita valmentajia ja valmennuksia, joissa luvataan, että kuuden tai kahdeksan viikon aikana painon saa putoamaan useiden kilojen verran. Usein myös luvataan, että kyseessä on "elämäsi viimeinen dieetti".

Toistuvat laihdutuskuurit ovat kuitenkin tutkimusten mukaan yhteydessä siihen, että pitkällä aikavälillä paino nousee. Samaan aikaan dieettibisnes on viime vuosikymmenten aikana kasvanut satojen miljardien eurojen suuruiseksi.

Kuinka yksilöllisiä somessa kaupiteltavat laihdutusvalmennukset todella ovat ja voivatko ne toimia?



Kysyimme suomalaisilta kuluttajilta, millaisia ravinto-ohjeita he ovat saaneet osana ostamiansa ravinto- tai liikuntavalmennuksia ja pyysimme asiantuntijoita arvioimaan ohjeet terveyden näkökulmasta.

Dieettiohjeista arvionsa antoivat lihavuuslääkäri, professori Kirsi Pietiläinen, syömiseen psykologiaan erikoistunut psykologi ja psykoterapeutti Taija Wilenius, liikunta-alan ammattilainen ja hyvinvointianarkisti Anu Marin sekä ravitsemustieteilijä Henna Vepsäläinen.

Ohje 1: Syö vain valkoisia ja vihreitä kasviksia, koska punaisissa ja muissa värikkäissä on liikaa kaloreita.

Lihavuuslääkäri Kirsi Pietiläinen: Tämä väite on täyttä puppua. Fakta on, että mitä värikkäämpiä kasviksia lautasella on ja mitä syvempi väri kasviksissa on, sitä enemmän ne sisältävät vitaaliaineita eli sitä terveellisempiä ne ovat. Yhden värisestä kasviksesta tulee yhdenlaisia ravintoaineita ja toisesta toisenlaisia.

Liikunta-alan ammattilainen ja hyvinvointianarkisti Anu Marin: Tällä ajattelutavalla voidaan mikä tahansa ruoka laittaa lihottavien ruokien kategoriaan ja silloin syömisestä unohtuu terveys kokonaan. Mitä monipuolisemmin syö kasviksia, sen mukavampaa ja nautinnollisempaa niitä on syödä, kun makuja ja rakenteita on monipuolisemmin.

Psykoterapeutti Taija Wilenius: Jos syömisestä tekee sääntöihin nojaavaa ja jäykkää, voi se aiheuttaa pakonomaista häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä. Kaikki kasvikset ovat hyväksi.

Syömistä jäykästi rajoittavat ihmiset ovat tutkimusten mukaan erityisen alttiita lihomiselle ja syömishäiriökäyttäytymiselle. Jäykkä ja kieltoihin perustuva syöminen vie psyykkisiä voimavaroja, koska keho joutuu taistelemaan luonnollisia tarpeita vastaan.

Ohje 2: Marjoja ei saa syödä, jos päivän makrot ovat tulleet jo täyteen muista kasviksista, koska marjat sisältävät todella paljon sokeria.

Pietiläinen: Marjojen sisältämän hedelmäsokerin määrä on hirveän pieni siihen nähden, miten terveellisiä marjat muuten ovat. Marjojen energiatiheys on hyvin matala, sillä ne sisältävät paljon vettä. Marjojen syöntiä ei pitäisi rajata millään tavalla vähemmäksi. Päinvastoin.

Marin: Tällaisilla ohjeilla typistetään laihduttaminen kontrollointiin ja laskelmalliseen energian kulutukseen. Ohje perustuu ajatukseen, että et laihdu, jos syöt enemmän kuin ennakkoon lasketun kalorimäärän mukaan.

Tämä ohje siis sisältää ajatuksen siitä, että lihot, jos syöt 100 kilokalorin edestä marjoja yli päivän laskennallisen energiatarpeen. Laihtuminen tai lihominen ei kuitenkaan toimi näin, eikä kukaan liho syömällä marjoja.

Wilenius: Yhteiskunnassamme on valloillaan laihtumisen ihannointi. Laihdutuskulttuuriin liittyy ajatus siitä, että jos ihminen lisää kontrollia syömiseensä, hän on jollain tavalla parempi ihminen.

Kun tarttuu tällaisiin laihdutusvalmennuksiin, ruokkii laihdutuskulttuuria ja ajatusta siitä, että todella kontrolloitu syöminen kertoisi ihmisen hyvyydestä jotain. Mielessä voi vahvistua virheellinen ajatus siitä, että jos syömiseen ei liity kamalaa laskemista, onkin huonompi ihminen.

Ohje 3: Porkkana ja banaani ovat kiellettyjä, koska ne sisältävät paljon hiilihydraatteja. Banaani on vähän sama kuin kakkua söisi.

Pietiläinen: Porkkanoiden sisältämä hiilihydraatti on niin pitkäketjuisessa muodossa, että niitä on vaikea syödä niin suuria määriä, jotta voisi lihoa.

Banaaneissa on enemmän hiilihydraatteja kuin vaikkapa porkkanassa, mutta se on ihan syyttä joutunut kiellettyjen hedelmien listalle. Banaaneissa on terveydelle hyödyllisiä vitamiineja, kivennäisaineita ja pieniä määriä myös kuituja. Siinä missä kakusta ei löydy elimistölle tärkeitä vitaaliaineita, löytyy niitä banaanista runsaasti.

Marin: Ensinnäkin banaanin ja kakun funktio ruokavaliossa on täysin eri. Tässä neuvossa myös demonisoidaan kakku, mutta kakunkaan syöminen ei ole epäterveellistä.

Kakku kuuluu elämään ja ihmisen täytyy saada ruoasta myös nautintoa ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Kakkua ei syödä joka päivä, se kuuluu spesiaaleihin hetkiin, eikä sen syömisestä tarvitse tuntea huonoa omatuntoa.

Ravitsemustieteilijä Henna Vepsäläinen: Jos ruokavalio sisältäisi pelkkää kakkua, oltaisiin kyseenalaisella alueella, mutta kyllä monipuoliseen syömiseen kakkuakin mahtuu.

Ohje 4: Ystäväni ehdotti, että voi hankkia tutulta lääkäriltään matoja, jotka syövät läskin pois.

Pietiläinen: Ihan kammottava ehdotus. Tässä tarkoitettaneen lapamatoja, joita esimerkiksi sodan aikana lapsilla oli.

Lapamadot syövät sen ruoan, mitä ihminen syö ja siksi ihminen ei saa syömästään ravinnosta energiaa. Samalla ne kuitenkin syövät myös kaikki ruoan sisältämät elimistölle välttämättömät vitamiinit ja aiheuttavat elimistöön tulehduksellisia reaktioita.

Marin: Tämä on räikeä esimerkki laihdutusbisneksen toimintalogiikasta: anna rahaa, otan läskisi pois. Tähän samaan perustuvat myös erilaiset verkkovalmennukset ja rasvaimut.

Tähän ehdotukseen yhdistyy myös vaarallisuus. Kukaan järkevä ihminen ei tee terveydelle haitallisia, vaarallisia ja ällöttäviä asioita. Kun kyse on laihdutuksesta, yhtäkkiä myös kyseenalaiset menetelmät ovat joillekin ok.

Wilenius: Kuulen tässä ehdotuksessa heijastumia laihuutta ihannoivasta ja lihavuusfobisesta kulttuurista. Jo vuosikymmenten ajan olemme kuulleet, että kehon pitäisi olla rasvaton. Ennen kehon piti olla hoikka, sitten vaadittiin rasvatonta ja lihaksikasta.

Rasvattomuuden ihanne elää vahvana kulttuurissamme ja kehon rasvaan suhtaudutaan kuin se olisi jokin kauhea asia. Tosiasiassa rasvakudos on elimistöllemme tosi tärkeää. Sillä on tehtävä kehon toiminnoissa ja on epätervettä pyrkiä siitä kokonaan eroon.

Ohje 5: Syö vain voita ja lihaa eli karnivore-dieetti.

Pietiläinen: Ketoilu ja karppaus ovat olleet aina olemassa olevia dieettitrendejä. Syödään pihviä ja pilkotaan neljäsosa voipaketista kylkeen.

Tämä on äärimmäisen epäterveellistä ja yksipuolista. Tyydyttyneet rasvat lisäävät sydän- ja verisairauksien riskiä ja lihan on tutkimuksissa osoitettu olevan yhteydessä paksusuolensyöpäriskiin.

Tietenkin syöty kalorimäärä on pienempi, kun ruokavaliosta puuttuu tärkeä energianlähde, hiilarit, ja paljon muutakin maukasta. Ei kukaan jaksa syödä vain kahta ruoka-ainetta koko ajan ja kalorivajetta syntyy väkisinkin. Olkoonkin, että tällä keinolla painoa voi saada pois, on tämä epäsuositeltavaa monesta syystä.

Ohje 6: Nauti kuuden tunnin aikana koko vuorokauden energiamäärä.

Pietiläinen: Pätkäpaastoilu toimii joillekin, joiden on muuten hankala säädellä syömistään ympäristössä, jossa on koko ajan liikaa ruokaa tarjolla. Iso näyttö pätkäpäästöjen hyödyllisyydestä on kuitenkin heiveröistä.

Jos joku haluaa elää pätkäpaastoillen, ei se ole terveydelle haitallisimmasta päästä, mutta se on todella kaukana joustavasta ja sallivasta elämäntyylistä.

Wilenius: Pätkäpaastot ovat kovin suosittuja, mutta syömisongelmien kanssa työskennelleenä psykologina näen, että paastoilussa piilee syömishäiriön tai syömisen sääätelyongelmien riski.

Kun syömisen rajaa hirveän kapeaan aikaikkunaan, voi se johtaa ylikontrollointiin ja välillä taas heilahtaa alikontrollin puolelle, sillä keho alkaa varautumaan vajaaravitsemukseen.

Keho voi alkaa viestittämään nälästä monin tavoin ja silloin riskinä on, että syömistä on vaikeampi säädellä. Tulee tarve syödä isompia määriä ruokaa kerralla ja syöminen voi tuntua hallitsemattomalta.

Joillekin pätkäpaasto voi toimia, mutta niihin liittyvistä riskeistä on hyvä puhua.

Ohje 7: Juo päivittäin 3,8 litraa vettä.

Pietiläinen: Terve elimistö yrittää saada juodun veden poistetuksi. Huonossa tapauksessa, jos kehon vedenkäsittely aineenvaihdunnassa on ongelmia, voi tällainen määrä vettä aiheuttaa haittoja. Liiallinen vedenjuominen voi silloin johtaa turvotukseen, nesteenkertymiseen ja jopa veren suolapitoisuuden laimenemiseen.

Tällaisen vesimäärän juomisesta ei myöskään ole mitään hyötyä. Tässä lienee taustalla samanlainen harhaluulo kuin siinä, että jos juo lasillisen vettä ennen ruokailua, se helpottaa painonhallintaa.

Todellisuudessa vesi ei lisää kylläisyyttä, sillä se ei nosta kylläisyyshormonitasoja ollenkaan ja hulahtaa vatsalaukusta nopeasti eteenpäin. Veden täyttävä vaikutus on siis äärimmäisen lyhytaikainen.

3,8 litraa vettä on hirveä määrä, lähes kaksinkertainen suositukseen nähden. Jälleen yksi turhaa toivoa antava ohje.

Marin: Ihminen tarvitsee juotavassa muodossa nestettä 1–1,5 litraa vuorokaudessa ja se voi olla muutakin kuin vettä. Esimerkiksi roiboosteetä. Loput nesteestä tulee luonnostaan ruoan mukana. Liikunnan yhteydessä tai kuumalla ilmalla voi juoda enemmän vettä, jos siltä tuntuu.

En ymmärrä, miksi vedenjuonnistakin pitäisi tehdä tavoitteellista. Siitä tulee taas vain yksi lisätehtävä ja ihmisillä on jo muutenkin tarpeeksi lisäsuoritettavaa arjessa koko ajan.

Wilenius: Jos keho on terve ja hyvin toimiva, se on todella taitava viestittämään nälästä ja janosta. Hyvä kehotietoisuus ja kehon viestien kuunteleminen ovat todella tärkeitä syömisen säätelylle ja nesteen saamiselle.

Jos syömistä tai juomista toteutetaan jonkin ulkoisen ohjeen pohjalta, katkaistaan samalla yhteyttään kehoon, eikä välttämättä enää lainkaan kuulla, koska keholla on jano tai nälkä.

Ohje 8: Eräässä kuuden viikon valmennuksessa kaikki osallistujat söivät viimeisen kahden viikon ajan 900 kilokaloria päivässä. Itse treenasin samalla viisi kertaa viikossa kuntosalilla.

Pietiläinen: Tällaisen energiamäärän syöminen johtaa ravintoaineiden puutteeseen ja elimistön aliravitsemukseen. Lyhytaikaisesti paino voi pudota, mutta energiavaje johtaa kehoon haluun kompensoida tilannetta, kun kalorien rajoittaminen loppuu.

Niukkaenergisillä kuureilla keho opetetaan energiatehokkaaksi ja se on joka kuurin jälkeen entistä hanakampi lihomaan ja parempi varastoimaan rasvaa. Elimistö puolustautuu energiavajetta vastaan ja tekee sen joka kerta raivokkaammin, koska jokaisen kuurin aikana keho oppii uusia keinoja, miten varastoida energiaa.

Lopulta painonpudottamisesta tulee mahdotonta. Työssäni olen tavannut paljon potilaita, joilla on "kerättynä koko sarja erilaisia painonpudotusvalmennuksia".

Marin: Vähäenergisiä ruokavalioita noudatetaan laihdutustarkoituksissa ja usein siihen yhdistetään myös liikkuminen. Monet itse asiassa liikkuvat vain laihtumistarkoituksessa.

Jos liikkumista lisää arkeen vain silloin, kun syö rajoitetulla energiamäärällä, saa ihminen jatkuvasti kokemuksen siitä, ettei liikunta koskaan anna energiaa vaan aina vain kuluttaa sitä. Silloin kokemus liikunnan hauskuudesta ja hyvästä olosta jää kokematta. Tässä lienee yksi syy, miksi ihmiset liikkuvat liian vähän nykyään.

Wilenius: Tutkimusten mukaan niukkaenergisellä dieetillä voi olla haitallisia vaikutuksia kehoon ja mieleen.

Keho on rakentunut niin, että iso energiavaje suhteessa kulutukseen on sille valtava hätätila. Hätätilassa keho käynnistää erilaisia toimintoja, joiden tarkoituksena on suojella elämää, jotta ihminen pysyisi hengissä. Tällöin esimerkiksi aineenvaihdunta voi hidastua.

Pitkään noudatettuna niukkaenerginen ruokavalio voi sotkea fysiologista kylläisyyden ja nälän säätelyjärjestelmää, jolloin suolistosta ei välity viestejä aivoille kuten pitäisi. Hätätilassa keho yrittää saada mahdollisimman paljon varastoitua energiaa jatkossa, jotta nälänhätä ei toistuisi.

Yksi kehon hätätoimista vajaaravitsemuksessa on äkillinen energiabuusti. Monesti laihdutusfoorumeilla hehkutetaan, kuinka dieetin aikana tulee euforinen ja energinen olo. Kyseessä on todennäköisesti hätäviesti, joka on ihmisen evoluution kannalta ollut hirveän tärkeä.

Vajaaravitsemuksesta kärsivät metsästäjäkeräilijä ihmiset saivat energiabuustin avulla tarmoa hakea ravintoa, jotta pysyisivät hengissä.

Vepsäläinen: 900 kilokaloria päivässä on aivan liian vähän. Esimerkiksi pienikokoinen nainen kuluttaa noin 1300 kilokaloria energiaa pelkästään maatessaan sängyssä koko vuorokauden.

Energiaa kuluu peruselintoimintojen ylläpitämiseen jo sen verran. Jos ihminen sitten vielä harrastaa arkiliikuntaa ja treenaa, on 900 kilokaloria todellakin ihan liian vähän.