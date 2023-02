Ruoka-aineet, jotka auttavat alentamaan kolesterolia ja verenpainetta – näitä ravintoaineita taas kannattaa välttää

Amerikkalainen The Monday Campaigns -järjestö nostaa esille useita ruokavaliomuutoksia, jotka pienentävät riskiä sairastua sydän- ja verisuonitautiin sekä parantavat ylipäätään terveyttä.

3 ruokaa, jotka auttavat alentamaan kolesterolia ja verenpainetta

Ravitsemusterapeutti Sharon Palmer sanoo, että on monia ruokia, jotka liittyvät hyvään sydämen terveyteen, mutta erityisesti kolme sydämellesi parasta ovat palkokasvit, soijasta valmistetut raaka-aineet sekä siemenet ja pähkinät.

– Palkokasveissa ja soijaruoissa on paljon kuituja, mikä voi auttaa alentamaan LDL-kolesterolitasoja, glukoositasoja sekä kroonista tulehdusta. Lisäksi nämä kuiturikkaat ruoat voivat tehostaa suoliston mikrobiomeja, jolla on vaikutusta sydämen terveyteen, Palmer selittää.

Palmerin mukaan pähkinät ja siemenet sisältävät kuitujen lisäksi fytokemikaaleja, eli kasvien tuottamia yhdisteitä. Niitä ei luokitella Terveyskirjaston mukaan ravintoaineiksi, vaikka osalla niistä on hyödyllisiä vaikutuksia elimistössä. Lisäksi pähkinöissä ja siemenissä on sydämelle ystävällisiä, tyydyttämättämiä rasvoja, joiden on tutkittu alentavan LDL-kolesterolitasoja.