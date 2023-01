Brittiprofessori tyrmää kalorien yhden laihdutusmetodin: "Täyttä hölynpölyä"

Ravitsemuksen asiantuntijaksi tituleerattu brittiläinen professori Tim Spector King’s College Londonista ei pidä kalorien laskemista toimivana keinona, jos tavoitteena on pudottaa painoa. Hän kertoi näkemyksistään The Diary of a CEO with Bartlett -podcastin haastattelussa ja niistä uutisoi lisäksi New York Post.