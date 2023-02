Anne löysi raudanpuutteesta selityksen omille ja lastensa oireille – "Kolme vuotta piinanneet oireet helpottivat kuin silmänräpäyksessä"

– Muistan sen hetken, kun olin lukenut aiheesta ja itku vaan tuli, että miksi tähän ei ole puututtu aiemmin. Edelleen nousee tunteet pintaan siitä, että avunsaanti on niin hankalaa kuin se on. Tuntuu, ettei tätä oikein oteta tosissaan terveydenhuollossa.

Esikoisellakin oli raudanpuute

Asiantuntija: Näyttöä tiettyjen oireiden ja raudanpuutteen yhteydestä ei ole

Suuri ferritiinipitoisuus ei poissulje raudanpuutetta

Ferritiini on raudan ja valkuaisaineen muodostama raudan imeytymis- ja varastoitumismuoto. Ferritiinipitoisuuden pienuus on merkki raudanpuutteesta. Ehdotonta ferritiinipitoisuuden arvoa, joka aina sulkee pois raudanpuutteen, on kuitenkin vaikea asettaa, kertoo Duodecimin Terveyskirjasto .

Myöskään suuri ferritiinipitoisuus ei välttämättä poissulje raudanpuutetta. Normaali tai kohonnut arvo voi selittyä esimerkiksi tulehdusreaktiolla. Raudanpuutteesta ilman anemiaa on kyse, kun hemoglobiiniarvo on normaali, mutta rautavarastot ovat tyhjät.

Syy Aittola-Jormakan raudanpuutteelle edelleen hämärän peitossa

– On suljettu pois keliakia ja erilaiset suolistosairaudet. Myöskään kuukautisvuodoista ei voi olla enää kysymys, koska kohtuni on poistettu. Ruokavalio on meillä mahdollisimman monipuolinen ja rajoitamme maidon juomista tietyille aterioille, koska sen sisältämällä kalsiumilla on vaikutusta raudan imeytymiseen