Närästääkö taas? Nämä elintavat ja ruoat voivat olla syypäitä närästykseen

Mikä närästyksen aiheuttaa?

Ruokia, jotka aiheuttavat närästystä

Tietyt ruoat saattavat laukaista, pitkittää tai pahentaa närästystä sellaisilla ihmisillä, jotka ovat herkkiä niille. Närästyksen laukaisevat ruoat vaihtelevat henkilöittäin, mutta useimmiten kyse on mausteisista tai happamista ruoista sekä hyvin rasvaisista ja paistetuista ruoista, joita on hankala sulatella.

Olosuhteet, jotka aiheuttavat närästystä

Terveyskirjaston mukaan refluksitauti määritellään närästysoireen yleisyyden ja vaikeusasteen perusteella. Jos vaikeita oireita on vähintään kerran viikossa tai jos lievempiä vaivoja on vähintään kaksi kertaa viikossa, kyseessä on todennäköisesti refluksitauti. Tauti on hyvin yleinen: länsimaissa sitä esiintyy noin joka viidennellä.