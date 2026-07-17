Pate Mustajärven äänittämää biisiä ei ehditty saamaan valmiiksi ennen muusikon poismenoa.
Tapaninpäivänä 69-vuotiaana menehtyneen Pauli "Pate" Mustajärven ennen kuolemaansa äänittämä kappale on saatettu lopulliseen muotoon ja se julkaistaan postuumisti.
Tiedotteen mukaan Loput päivät -biisi kuultiin Paulin ääniraidan ja hänen tyttärensä Jenni Mustajärven duettona sunnuntain 12.7. muistokonsertissa.
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Kappale syntyi Esa Elorannan kynästä.
– Elorannan tekemä Loput päivät -kappale on kaunis sekä koskettava ja Paulin hieman jopa hauras tulkinta sopii siihen täydellisesti. Näin ollen se ansaitsi mielestämme tulla kuulluksi myös konsertin jälkeen, Jenni kommentoi tiedotteessa.