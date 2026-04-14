Tapaninpäivänä 69-vuotiaana menehtyneen Pauli "Pate" Mustajärven elämäntyön kunniaksi järjestetään muistokonsertti Tampereen Nokia Arenalla sunnuntaina 12. heinäkuuta. Mustajärvi olisi täyttänyt konserttipäivänä 70 vuotta.
Mustajärveä ovat muistelemassa ja hänen tekstejään sekä tunnetuksi tekemiään kappaleita tulkitsemassa laaja joukko ystäviä, sukulaisia, biisintekijöitä ja kollegoita.
Tuoreen tiedon mukaan muistokonsertin lavalle nousee Popeda nykykokoonpanossaan: laulaja Olli Herman, kitaristi-biisintekijä Costello Hautamäki, basisti Alex Hautamäki, kosketinsoittaja Pate Kivinen ja rumpali Lacu Lahtinen.
Aikaisemmin ilmoitettiin, että lavalle nousevat muun muassa Paten tytär Jenni Mustajärvi sekä Pauli Hanhiniemi, Dave Lindholm, Jonne Aaron, Vesku Jokinen, Vicky Rosti, Mira Luoti, Jouni Hynynen, , ja Popedan Ajajat solisteinaan sekä .