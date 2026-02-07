Jenni Mustajärvi esittää isänsä tunnetuksi tekemiä kappaleita.

Tampereen Tammelan stadionilla järjestetään Manserock stadionilla -tapahtuma lauantaina 1. elokuuta. Lavalle nousee mittava Kaikkien aikojen Manserock-orkesteri.

Nyt uutisoitiin, että Jenni Mustajärvi liittyy Martti Syrjän, Pauli Hanhiniemen, Noora Louhimon, Heikki Helan ja Mikko Alatalon rinnalle yhdeksi yhtyeen solistiksi.

Jennin isän, viime vuoden lopussa menehtyneen Pate Mustajärven oli alun perin määrä esiintyä tapahtumassa.

Jenni tulkitsee konsertissa isänsä tunnetuksi tekemiä kappaleita niin Popedalta kuin Paten soolouralta, sekä poimintoja omasta tuotannostaan.

– On valtavan suuri kunnia nousta tämän superkokoonpanon kanssa samalle lavalle, ja päästä tulkitsemaan itselleni tärkeitä, rakkaan isäni kappaleita, sekä omaa tuotantoa stadionyleisön eteen. Haikeus, ilo ja kunnia samassa paketissa, hän kommentoi tiedotteessa.