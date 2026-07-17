Sami Pajari piti kovinta vauhtia Viron MM-rallin testierikoiskokeella.
Pajari painoi ensimmäisellä vedollaan pohjat tauluun 0,6 sekunnin erolla Toyotan Oliver Solbergiin.
Hyundain Esapekka Lappi oli kahdeksanneksi nopein (+2,6).
Pajari paransi aikaansa kolmannella vedollaan. Kolmen ajokierroksen jälkeen Pajari on nopein tasa-ajalla Elfyn Evansin kanssa.
– Oloni on erinomainen. Tämä ja Suomi ovat kaksi suosikkiralliani. Yritän nauttia tästä samalla, mutta tiedämme, että meidän on oltava hemmetin nopeita alusta alkaen. Kaiken pitäisi olla valmista, Pajari sanoi ensimmäisen vetonsa jälkeen.
Viron MM-ralli käynnistyy toden teolla tänään perjantaina kello 13.03.