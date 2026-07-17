Onnettomuus haittasi liikennettä Suomusjärvellä.
Henkilöauto ajautui moottoritien keskikaistalle ja päätyi katolleen Valtatiellä 1 Suomusjärven liittymän kohdalla perjantaiaamuna, tiedottavat poliisi ja pelastuslaitos.
Autossa oli kaksi henkilöä, jotka molemmat vietiin ensihoidon toimesta tarkistettavaksi. Alustavien tietojen mukaan he eivät loukkaantuneet vakavasti.
Poliisi tiedotti kello 10.13, että raivaustyöt tapahtumapaikalla on saatu päätökseen.
Poliisi on ratkaissut asian liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Kuljettaja on määrätty ajokieltoon.
Uutista on päivitetty tuoreilla tiedoilla kello 10.24.