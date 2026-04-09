Toimittaja-muusikko Joonas Lepistö tervehti kuolemaa itselleen ominaisella tavalla.

MTV:n pitkäaikainen toimittaja Joonas Lepistö julkaisi muutamaa päivää ennen poismenoaan viimeisen kappaleen. 44-vuotias Lepistö menehtyi keskiviikkona nopeasti edenneeseen syöpään.

Toimittajantyön rinnalla Lepistö oli muusikko, ja toimi takavuosina Essentia-rockyhtyeen laulajana.

Lepistön viimeinen kappale ”Kunniavieras” julkaistiin YouTubessa 29. maaliskuuta.

Vaikka Lepistö ei ole enää itse kertomassa sanojen synnystä tai tarkoituksesta, kappaleen sanoista ilmenee luopuminen elämästä.

Kunniavieraassa Lepistö laulaa kuolemalle seuraavalla tavalla:

”Sana tuohen pintaan tiivistyy

Pimenevä ilta on sen syy

En tahtoisi tämän loppuvan

Sinäkin tunnut tahtovan tanssia

Sauna valmis kahdelle, minulle ja noutajalle.”

"Urhea jätkä"

Joonas Lepistö oli ihmisenä lempeä, mutta urhea ja jämäkkä jätkä, kiteyttää MTV:n entinen pitkäaikainen kulttuuritoimittaja Kari Pyrhönen.

Pyrhösen mukaan Lepistön musiikissa välittyi hänen persoonansa.

– Lauluissa oli herkkää kauneutta eivätkä kappaleet olleet rajuja äijäbiisejä, vaan maalailevia, itsekin musiikkia tekevä Pyrhönen muistelee kollegaansa ja ystäväänsä.

– Pidin niistä sen tähden erityisesti, että ne eivät olleet aivan helposti tulkittavia ja sai miettiä, että missähän sfääreissä kaveri leijuu.

Pyrhösen mukaan Lepistöstä välittyivät huomaavaisuus ja luotettavuus. Kaksikon kohdatessa ei ladeltu turhia kohteliaisuuksia ja small talkia, vaan kysyttiin suoraan, mitä kuuluu.

– Emme ruvenneet lätisemään arkisista asioista tai työasioista, vaan ruvettiin heti puhumaan, mitä kuuluu, miltä elämä tuntuu, mitä perheelle kuuluu.

– Suru on nyt suuri, olen menettänyt tärkeän ystävän.

Voit katsoa koko Lepistön viimeisen kappaleen alla olevasta YouTube-upotuksesta.