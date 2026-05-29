Viikonlopusta tulee kiireinen, tietää poliisi.
Tulevana viikonloppuna juhlitaan niin valmistuvia opiskelijoita kuin myös toivottavasti Suomen mitalimenestystä MM-jääkiekossa. Poliisi on varautunut, että liikkeellä on runsaasti väkeä, varsinkin nuorisoa.
Pelkästään valmistujaisten puolesta väkeä on liikkeellä huomattavasti enemmän kuin tavallisena kesäviikonloppuna, kertoo komisario Juri Pakarinen Pasilan poliisilaitokselta.
Logiikka on se, että mitä enemmän on väkeä, sitä suurempi riski on järjestyshäiriöille, kuten tappeluille, ja mahdollisesti päihteiden käytölle.
– Poliisi pyrkii turvaamaan nuorten juhlimisen ja koulujen päättymisen siten, että nuoret eivät joutuisi rikosten uhreiksi eikä kenellekään kävisi huonosti, Pakarinen toteaa.
Poliisi tulee tehostamaan valvontaa katukuvassa ympäri Suomen, ja ainakin Helsingissä valvontaa tehdään myös valvontakameroiden avulla, Pakarinen kertoo.
Poliisin puuttumista tarvittiin jo ennen viikonloppua. Sosiaalisessa mediassa levisi uhkaus, jossa uhattiin väkivallalla viikonloppuna Jyväskylässä. Poliisi on kirjannut asiasta rikosilmoituksen ja tutkii asiaa julkisena kiihottamisena rikokseen.
Jyväskylän tapauksesta voi lukea lisää alta.