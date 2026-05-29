Iranilaisen uutistoimiston lähteet ottivat kantaa Trumpin väitteisiin.
Iranilaisen Fars-uutistoimiston lähteiden mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viimeisimmät kommentit mahdollisesta aseleposopimuksesta ovat sekoitus totuutta ja valheita.
Uutistoimiston mukaan Trump väitti, että Iranilla on velvollisuus avata Hormuzinsalmi ilman tullimaksuja. Sopimuksen luonnoksessa ei Farsin mukaan ole tällaista lauseketta.
Trump väitti myös, että Yhdysvallat ja Iran sopisivat Iranin rikastetun uraanin tuhoamisesta. Fars-uutistoimiston mukaan väitteelle ei ole perusteita.